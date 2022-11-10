Агент Малкома: не думаю, что он огорчён непопаданием в сборную Бразилии на ЧМ-2022

Футбольный агент Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Малкома, считает, что его клиент не расстроился из-за непопадания в заявку сборной Бразилии на чемпионат мира — 2022 в Катаре. Напомним, ни один бразильский футболист «Зенита» не попал в состав своей национальной команды на мундиаль.

«Честно говоря, мы не обсуждали с Малкомом состав сборной Бразилии, но я не думаю, что он огорчён.



Не хочет ли Малком перейти в топ-клуб, чтобы попасть в сборную Бразилии на следующий ЧМ? Это сложный вопрос, на который вряд ли я найду ответ. Малком очень талантливый и одарённый игрок, но только он решает своё будущее. В данный момент он хочет остаться в «Зените», — приводит слова Фернандо Гарсии Metaratings.