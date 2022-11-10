Артета: не думаю, что результат матча с «Брайтоном» справедлив

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение от «Брайтона» (1:3) в матче Кубка лиги.



«Не думаю, что результат справедлив. Мы создали достаточно моментов, чтобы одержать победу, я болезненно воспринял итог. Второй тайм мы провели качественно. Мы доминировали и должны были забить на пару голов больше», – цитирует испанца пресс-служба клуба.

Счёт в игре на 20-й минуте открыл форвард «канониров» Эдди Нкетиа. Через семь минут ответный гол с пенальти забил нападающий Дэнни Уэлбек. На 58-й минуте вперёд «Брайтон» вывел японский полузащитник Каору Митома. Третий мяч в ворота Карла Хейна на 71-й минуте забил Тарик Лампти с передачи Билли Гилмора.



«Брайтон» прошёл в следующий раунд турнира, «Арсенал» покинул розыгрыш Кубка лиги.