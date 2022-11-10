Артета: не думаю, что результат матча с «Брайтоном» справедлив
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение от «Брайтона» (1:3) в матче Кубка лиги.
«Не думаю, что результат справедлив. Мы создали достаточно моментов, чтобы одержать победу, я болезненно воспринял итог. Второй тайм мы провели качественно. Мы доминировали и должны были забить на пару голов больше», – цитирует испанца пресс-служба клуба.
Счёт в игре на 20-й минуте открыл форвард «канониров» Эдди Нкетиа. Через семь минут ответный гол с пенальти забил нападающий Дэнни Уэлбек. На 58-й минуте вперёд «Брайтон» вывел японский полузащитник Каору Митома. Третий мяч в ворота Карла Хейна на 71-й минуте забил Тарик Лампти с передачи Билли Гилмора.
«Брайтон» прошёл в следующий раунд турнира, «Арсенал» покинул розыгрыш Кубка лиги.
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