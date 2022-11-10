Гвардиола — о Грилише: его намерение всегда состоит в том, чтобы отдать пас
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил игру полузащитника Джека Грилиша в матче Кубка английской лиги с «Челси» (2:0). Грилиш провёл на поле все 90 минут.
«Джек был великолепен. Он играл действительно хорошо. Я хочу, чтобы Джек брал ответственность на себя, когда мы играем с Кевином или Филом.
Когда он получает мяч и атакует защитников, его намерение всегда состоит в том, чтобы отдать пас. Всё время мы говорим ему идти забивать гол. У него есть язык тела, чтобы сделать передачу, но сегодня вечером его язык тела был таким: «Я собираюсь забить гол».
Он не забил, но однажды он это сделает. Джек играет довольно хорошо», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».
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