Ведётся разбирательство из-за концерта группы «Би-2» после матча «Зенит» — «Спартак»

Министерство юстиции РФ требует от Российского футбольного союза (РФС) объяснений из-за проведения концерта группы «Би-2» в Санкт-Петербурге после матча за Суперкубок «Зенит» — «Спартак» (4:0), информирует телеграм-канал Baza.
Согласно сведениям источника, директор департамента по защите национальных интересов от внешнего влияния потребовал у РФС выдать организаторов концерта.
Всё дело в том, что в апреле 2022 года у группы «Би-2» должно быть выступление в Омске, но незадолго до этого артисты завесили баннер с буквой Z. По этой причине концерт в Омске был отменён, а позже сорвались выступления и в ряде других городов. А вот в Санкт-Петербурге, после матча за Суперкубок, концерт «Би-2» всё же состоялся, что не понравилось Минюсту.
Напомним, на Суперкубке России, помимо группы «Би-2», выступали MakSим, «Танцы минус» и Александр Розенбаум. Примечательно, что эти выступления были организованы не за бюджетные деньги.
- 10 ноября 2022
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