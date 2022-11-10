Sky Sports: Ройс пропустит чемпионат мира

Нападающий дортмундской «Боруссии» и сборной Германии Марко Ройс пропустит чемпионат мира. Об этом сообщает Sky Sports. Ранее тренер «шмелей» Эдин Терзич заявил, что Ройс вернётся к тренировкам со следующей недели.
По информации источника, из-за травмы лодыжки форвард не поможет сборной Германии на мундиале. Травму Ройс получил на 32-й минуте матча чемпионата Германии с «Шальке», когда неудачно приземлился на землю и подвернул лодыжку, после чего немца унесли с поля на носилках.
В нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги Ройс провёл семь встреч, в которых отметился двумя голами и двумя голевыми передачами. В Лиге чемпионов у полузащитника один гол и одна результативная передача после двух игр.
Левандовски приехал на базу «Баварии» попрощаться с клубом:
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