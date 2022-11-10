«Нет смысла обсуждать». «Рубин» — о возможном трансфере Дзюбы
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В «Рубине» отказались комментировать возможный трансфер бывшего российского нападающего турецкого клуба «Адана Демирспор» Артёма Дзюбы в ближайшее время.
«Какой вариант у Дзюбы приоритетный, это лучше спросить у Артёма. Трансферное окно закрыто, поэтому сейчас нет смысла обсуждать эту тему. Думаем только о предстоящих матчах», — цитирует пресс-службу казанского клуба агентство «РИА Новости Спорт».
Напомним, ранее сообщалось, что экс-нападающий сборной России может продолжить карьеру в Италии. Исполнительный директор «Венеции» Александер Мента подчеркнул, что в клубе оценивают возможность подписания контракта с Дзюбой, но решение по этому вопросу будет принято ближе к зимнему трансферному окну.
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