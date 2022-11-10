Мигел Данни: «Спартаку» точно не догнать «Зенит». Петербуржцы сильнее всех конкурентов

Бывший капитан санкт-петербургского «Зенита» Мигел Данни заявил, что сине-бело-голубые не упустят первую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги текущего сезона.
«На мой взгляд, «Зенит» остаётся сильнейшей командой РПЛ, которая в этом сезоне вновь станет чемпионом. «Зенит» ни за что не упустит чемпионство — по составу и игре петербуржцы сильнее всех конкурентов. «Спартаку» их точно не догнать. Уверен, команда Семака возьмёт золотые медали пятый год подряд», — приводит слова португальца «РБ Спорт».
Петербургская команда лидирует в чемпионате России, опережая ближайших преследователей из московского «Спартака» на шесть очков после 16 сыгранных туров. Возможная победа в турнире может стать пятой подряд для «Зенита» под руководством главного тренера Сергея Семака.
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