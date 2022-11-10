Василий Уткин: как ЧМ может претендовать на всемирную значимость, если там нет Холанда?

Известный спортивный журналист Василий Уткин высказался об отсутствии сборной Норвегии и её лидера, нападающего английского «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, на предстоящем чемпионате мира по футболу 2022 года.
«Через неделю чемпионат мира. Вот как футбольное событие в наши дни может претендовать на всемирную значимость, если там нет Эрлинга Холанда? Сложная проблема», — написал Василий Уткин в телеграм-канале.
Чемпионат мира 2022 года пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции, которая в финальном матче обыграла национальную команду Хорватии (4:2) на предыдущем мировом первенстве 2018 года в России.
Сборная Норвегии в отборочном турнире к ЧМ-2022 заняла третье место в группе G, её опередили Нидерланды и Турция.
- 10 ноября 2022
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