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Василий Уткин: как ЧМ может претендовать на всемирную значимость, если там нет Холанда?

Василий Уткин: как ЧМ может претендовать на всемирную значимость, если там нет Холанда?
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Известный спортивный журналист Василий Уткин высказался об отсутствии сборной Норвегии и её лидера, нападающего английского «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, на предстоящем чемпионате мира по футболу 2022 года.

«Через неделю чемпионат мира. Вот как футбольное событие в наши дни может претендовать на всемирную значимость, если там нет Эрлинга Холанда? Сложная проблема», — написал Василий Уткин в телеграм-канале.

Чемпионат мира 2022 года пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции, которая в финальном матче обыграла национальную команду Хорватии (4:2) на предыдущем мировом первенстве 2018 года в России.

Сборная Норвегии в отборочном турнире к ЧМ-2022 заняла третье место в группе G, её опередили Нидерланды и Турция.

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