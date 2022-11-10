Роднина: наши футбольные клубы надо закрывать. Они умеют только тратить госбюджет!

Трёхкратная олимпийская чемпионка в парном фигурном катании, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась по поводу существования российских футбольных клубов за счёт государственного бюджета. По её мнению, футбольный клуб — это бизнес. А если бизнес неуспешен, то его нужно закрывать.
«Большинство российских футбольных клубов тратят госбюджет? Если они называют себя профессионалами, то они за эти годы — почти за 30 лет — могли бы уже научиться сами зарабатывать и соответствовать своему званию профессионального футбольного клуба.
Один из способов — сокращение государственного финансирования. Если бизнес неуспешный, то его надо закрывать или реконструировать, переделывать. Закрыть российские футбольные клубы? А почему нет, если они не умеют зарабатывать, а умеют только тратить! Футбольный клуб — это бизнес. Если они за 30 лет не научились зарабатывать, значит, что-то надо менять: руководство, или банкротиться, или ещё что-то», — приводит слова Родниной Legalbet.
- 10 ноября 2022
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