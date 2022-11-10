Уткин: в моих соцсетях произошло нашествие таджиков

Известный спортивный журналист и блогер Василий Уткин рассказал о реакции, которую получил в соцсетях после высказываний о предстоящих матчах сборной России. Напомним, Уткин заявил, что главная опасность для россиян в матче с Таджикистаном – это использование питьевой воды, которой в государстве крайне мало.

«Неделю назад я говорил, что сборной России выбирать соперников не приходится. После этого у меня в соцсетях произошло нашествие таджиков. Люди почему-то оскорбились тем, что я сказал, то лучше брать питьевую воду с собой. Вы уж меня извините, я в Таджикистане был четыре раза, и мне всякий раз это говорили, когда я туда летел и прилетал, что воду пить можно только из бутылок. Я не представляю себе, что в этом обидного. Например, однажды я отравился водой, когда приехал в Португалию на чемпионат Европы.

В общем, в Средней Азии болельщики горячие, обижаются на что ни попадя. Обижайтесь, таджики, если вам так легче. Удачи вам в азиатских турнирах. А то, что мы будем играть товарищеские матчи вместо поездки на чемпионат мира… Тут уж извините, песок – неважная замена овсу, как говорил классик. Хотя, чёрт возьми, может на меня теперь и за песок обидятся? Друзья мои, у вас очень хороший песок, отличный песок», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.