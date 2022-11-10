Уткин: в моих соцсетях произошло нашествие таджиков

Известный спортивный журналист и блогер Василий Уткин рассказал о реакции, которую получил в соцсетях после высказываний о предстоящих матчах сборной России. Напомним, Уткин заявил, что главная опасность для россиян в матче с Таджикистаном – это использование питьевой воды, которой в государстве крайне мало.
«Неделю назад я говорил, что сборной России выбирать соперников не приходится. После этого у меня в соцсетях произошло нашествие таджиков. Люди почему-то оскорбились тем, что я сказал, то лучше брать питьевую воду с собой. Вы уж меня извините, я в Таджикистане был четыре раза, и мне всякий раз это говорили, когда я туда летел и прилетал, что воду пить можно только из бутылок. Я не представляю себе, что в этом обидного. Например, однажды я отравился водой, когда приехал в Португалию на чемпионат Европы.
В общем, в Средней Азии болельщики горячие, обижаются на что ни попадя. Обижайтесь, таджики, если вам так легче. Удачи вам в азиатских турнирах. А то, что мы будем играть товарищеские матчи вместо поездки на чемпионат мира… Тут уж извините, песок – неважная замена овсу, как говорил классик. Хотя, чёрт возьми, может на меня теперь и за песок обидятся? Друзья мои, у вас очень хороший песок, отличный песок», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.
- 10 ноября 2022
-
14:43
-
14:41
-
14:32
-
14:30
-
14:24
-
14:23
-
14:15
-
14:05
-
14:00
-
13:44
-
13:43
-
13:40
-
13:33
-
13:09
-
13:02
-
12:43
-
12:41
-
12:28
-
12:18
-
12:12
-
12:12
-
12:04
-
12:03
-
12:01
-
12:00
-
11:54
-
11:42
-
11:30
-
11:24
-
11:22
-
11:11
-
11:07
-
11:04
-
11:02
-
10:54