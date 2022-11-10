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Агент экс-тренера «Локо» Давидса рассказал, что Фадлу хотел бы работать в российском клубе

Агент экс-тренера «Локо» Давидса рассказал, что Фадлу хотел бы работать в российском клубе
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Агент Растом Симонс, представляющий интересы бывшего тренера московского «Локомотива» Фадлу Давидса, рассказал о предложении от клуба «Марицбург Юнайтед» и о том, что южноафриканский специалист хотел бы работать в хорошем российском клубе.

«Марицбург Юнайтед»? Всё верно, предложение у нас на руках. Из России предложений не было, но мы не сильно давили на это направление. В то же время Давидс хотел бы вернуться в хороший российский клуб», — приводит слова Растома Симонса «РБ Спорт».

Фадлу Давидс присоединился к «Локомотиву» 27 сентября, а покинул клуб уже 14 октября. Таким образом, он проработал в команде всего 18 дней. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию после увольнения главного тренера Йозефа Циннбауэра.

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