Агент экс-тренера «Локо» Давидса рассказал, что Фадлу хотел бы работать в российском клубе

Агент Растом Симонс, представляющий интересы бывшего тренера московского «Локомотива» Фадлу Давидса, рассказал о предложении от клуба «Марицбург Юнайтед» и о том, что южноафриканский специалист хотел бы работать в хорошем российском клубе.
«Марицбург Юнайтед»? Всё верно, предложение у нас на руках. Из России предложений не было, но мы не сильно давили на это направление. В то же время Давидс хотел бы вернуться в хороший российский клуб», — приводит слова Растома Симонса «РБ Спорт».
Фадлу Давидс присоединился к «Локомотиву» 27 сентября, а покинул клуб уже 14 октября. Таким образом, он проработал в команде всего 18 дней. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию после увольнения главного тренера Йозефа Циннбауэра.
Видео: В «Зените» скандал, Дзюбу ждут в Москве. Инсайды и обзор тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #24
- 10 ноября 2022
-
14:43
-
14:41
-
14:32
-
14:30
-
14:24
-
14:23
-
14:15
-
14:05
-
14:00
-
13:44
-
13:43
-
13:40
-
13:33
-
13:09
-
13:02
-
12:43
-
12:41
-
12:28
-
12:18
-
12:12
-
12:12
-
12:04
-
12:03
-
12:01
-
12:00
-
11:54
-
11:42
-
11:30
-
11:24
-
11:22
-
11:11
-
11:07
-
11:04
-
11:02
-
10:54