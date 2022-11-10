Сборная Марокко объявила окончательную заявку на ЧМ-2022

Федерация футбола Марокко на своём официальном сайте объявила состав сборной страны для участия на чемпионате мира 2022 года в Катаре. В финальную заявку вошли 26 футболистов.
Вратари: Ахмед Таньяути («Видад»), Яссин Боно («Севилья»), Мунир Эль-Кажуи («Аль-Вахда»).
Защитники: Ашраф Хакими («ПСЖ»), Нуссайр Мазрауи («Бавария»), Наиф Агер («Вест Хэм»), Ромен Саисс («Бешикташ»), Ашраф Дари («Брест»), Джавад Эль-Ямик («Вальядолид»), Яхья Аттият-аллах («Видад»), Бадр Банун («Катар»).
Полузащитники: Софьян Амрабат («Фиорентина»), Абдельхамид Сабири («Сампдория»), Селим Амалла («Стандард»), Аззедин Унаи («Анже»), Билал Эль-Ханнус («Генк»), Яхья Жабране («Видад»), Хаким Зиеш («Челси»), Софьян Буфаль («Анже»), Амин Арит («Марсель»).
Нападающие: Абде Эззалзули («Осасуна»), Закария Абухляль («Тулуза»), Ильяс Шаир («Куинз Парк Рейнджерс»), Юссеф Эн-Несири («Севилья»), Валид Чеддира («Бари»), Абдерразак Хамдалла («Аль-Иттихад»).
Чемпионат мира по футболу пройдёт с 18 ноября по 20 декабря 2022 года в Катаре. Сборная Марокко сыграет в группе F с Хорватией, Бельгией и Канадой.
Стадион «Эдьюкейшн Сити» в преддверии ЧМ по футболу — 2022
- 10 ноября 2022
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