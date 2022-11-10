«Зенит» проведёт зимние сборы в ОАЭ и Катаре
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«Зенит» на своём официальном сайте объявил планы на зимние учебно-тренировочные сборы. Всего сине-бело-голубые пройдут два сбора — в Катаре и Объединённых Арабских Эмиратах.
«Зенит» будет тренироваться в Дохе (Катар) с 15 по 28 января. Там команда Сергея Семака проведёт серию товарищеских матчей. После этого, с 1 по 14 февраля, аналогичный сбор пройдёт в ОАЭ.
Расписание товарищеских матчей «Зенита» на сборах и имена соперников российского клуба будут объявлены позже.
Напомним, после 16 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Зенит» возглавляет турнирную таблицу первенства. Команда Сергея Семака набрала 39 очков. У ближайшего преследователя, московского «Спартака», 33 очка в активе. Замыкает тройку лидеров «Ростов» (32).
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