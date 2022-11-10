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Уткин: сложно сказать, готов ли Дзюба к роли тащера и лидера в «Венеции» или «Торпедо»

Уткин: сложно сказать, готов ли Дзюба к роли тащера и лидера в «Венеции» или «Торпедо»
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Известный спортивный журналист и блогер Василий Уткин высказался о будущем нападающего Артёма Дзюбы, который недавно расторг контракт с турецким «Адана Демирспор». Игрок и клуб прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон.

«Предполагается, что Дзюба может оказаться в «Венеции». Венеция тонет, но это её нормальное состояние. Сейчас она тонет в Серии B, нужно её оттуда вытаскивать. Также Дзюба может оказаться в «Торпедо». Все варианты Артёма, которые есть в прессе, — они для игрока-тащера. Для игрока, который должен тащить команду за собой и быть лидером. Сложно сказать, готов ли к этой роли Дзюба. Нужно быть не просто футболистом, который на своей личной славе выходит на замену и играет в своё удовольствие», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.

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