Видео: Александр Зинченко оформил комнату в доме в стиле «Арсенала»

Украинский защитник футбольного клуба «Арсенал» (Лондон) Александр Зинченко украсил одну из комнат своего дома в стиле «пушкарей».
На видео художница показывает процесс оформления комнаты Зинченко в стиле «Арсенала», вручную разрисовывая её стены. На стенах изображены поле и трибуны стадиона «Эмирейтс», на котором «Арсенал» проводит домашние матчи, и несколько портретов самого украинского защитника лондонцев.
Напомним, 25-летний Зинченко перешёл в «Арсенал» в летнее трансферное окно из «Манчестер Сити» за € 35 млн. За новый клуб украинец сыграл в восьми матчах текущего сезона, в которых отметился одной результативной передачей. В этом сезоне английской Премьер-лиги Зинченко стал рекордсменом среди украинских футболистов по количеству матчей в чемпионате Англии.
- 10 ноября 2022
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