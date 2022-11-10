Семак высказался о поражении «Зенита» в матче с «Ахматом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о поражении своей команды в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Ахматом». Игра проходила в Санкт-Петербурге и завершилась сенсационной победой грозненцев со счётом 2:1.

«Что касается игры с «Ахматом», то такие матчи бывают. Я не думаю, что это был плохой матч в исполнении нашей команды. Может быть, те ошибки, которые повлияли на результат, отразились на конечном итоге. Что касается самой игры и качества, то и в первом, и во втором тайме мы допустили всего два удара в створ, да и те — благодаря своим же ошибкам. При этом мы создали такое же количество голевых моментов, какое мы в среднем создаём в других матчах. Второй тайм, на мой взгляд, был очень хорошим. С точки зрения качества игры это был нормальный матч, но такие игры бывают и не только у нас — наши конкуренты также потеряли очки и при огромном игровом преимуществе, и при небольшом.

Это футбол, тем он и интересен, что побеждает та команда, которая больше забивает, а не та, которая больше создаёт или лучше играет. Готовимся к следующему матчу, ничего страшного не произошло — будут и удачные матчи, и неудачные, и результативные, и малорезультативные. Путь длинный, всё впереди, будем готовиться к следующему матчу, чтобы прежде всего показать хорошую игру, и будем надеяться, что она позволит рассчитывать на хороший результат», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».