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Источник: ЦСКА рассматривал вариант подписания Дзюбы летом

Источник: ЦСКА рассматривал вариант подписания Дзюбы летом
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Московский ЦСКА рассматривал вариант подписания Артёма Дзюбы минувшим летом, информирует журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале. Нападающий покинул расположение «Зенита» и пребывал в статусе свободного агента, поэтому мог бы присоединиться к армейцам совершенно бесплатно, однако договорённости достигнуть не удалось.

Напомним, в конечном итоге Дзюба на правах свободного агента подписал контракт с «Адана Демирспор». Однако там Артём закрепиться не смог и в ноябре 2022 года расторг сотрудничество с турецким клубом по обоюдному согласию сторон.

Отметим, сейчас СМИ приписывают интерес к Дзюбе со стороны казанского «Рубина», московского «Торпедо» и итальянской «Венеции», которую недавно возглавил поработавший в России Паоло Ваноли.

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