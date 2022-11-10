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Семак: Чистяков, Ловрен и Алип готовы сыграть с «Торпедо»

Семак: Чистяков, Ловрен и Алип готовы сыграть с «Торпедо»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о центральных защитниках сине-бело-голубых перед матчем 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Торпедо». Игра состоится 12 ноября в Москве.

«У кого есть повреждения, кроме Одоевского? Есть микроповреждения: Родригао, к сожалению, продолжает восстановление, его участие очень маловероятно. Есть и другие игроки с микротравмами, но, надеюсь, они смогут принять участие в матче.

У нас только одна травма, а Чистяков, Алип и Ловрен готовы принять участие в матче. Центральным защитником может сыграть и Барриос, и Дуглас — у нас есть опции, которые мы можем выбрать для того, чтобы готовиться к следующему матчу», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

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