Абрахам — о своей результативности в «Роме»: после перерыва все увидят лучшую версию меня

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам, забивший мяч в ничейном матче с «Сассуоло» (1:1), обратился к болельщикам и своим партнёрам по команде с извинениями за не очень хорошую форму в этом сезоне.

«Прежде чем говорить об игре [с «Сассуоло»], я хотел бы обратиться к болельщикам, товарищам по команде, тренеру и всем тем, кто меня всячески поддерживает. Я знаю, что не был настоящим собой, я знаю, что не играл так хорошо, как мог бы, но в конце концов я человек. У меня было мало уверенности в себе в последнее время, но в последней игре я должен был показать болельщикам, что я всё ещё здесь, что я по-прежнему готов бороться за команду и делать для неё всё, что в моих силах. У нас осталась ещё одна игра, затем будет перерыв, и после него вы увидите лучшую версию меня», — приводит слова Абрахама Football Italia.

Форвард перешёл в «Рому» из «Челси» в 2021 году за € 40 млн. Абрахам в 19 матчах за «волков» во всех турнирах забил три гола и отдал одну голевую передачу.

Новость по теме Сборная Англии объявила окончательный состав на чемпионат мира в Катаре

Спаллетти принес на пресс-конференцию 2 розы: