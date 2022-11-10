Соломатин: не могу представить Дзюбу в ЦСКА. Лучше взять из дубля пару нападающих, чем его

Бывший российский футболист Андрей Соломатин прокомментировал возможность перехода форварда Артёма Дзюбы в московский ЦСКА.



«Не могу представить Дзюбу в ЦСКА, просто не могу, ха-ха. Лучше взять из дубля парочку молодых нападающих, чем подписать данного футболиста. Тем более линия атаки у ЦСКА укомплектована», — сказал Соломатин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.



Ранее появилась информация, что армейский клуб летом 2022 года рассматривал вариант подписания экс-форварда «Зенита» на правах свободного агента. В итоге в конце августа Дзюба подписал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор». В ноябре 34-летний нападающий расторг контракт с командой.



В настоящий момент интерес к Дзюбе проявляют «Рубин», московское «Торпедо» и итальянская «Венеция».

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