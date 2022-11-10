Гарет Саутгейт прокомментировал заявку сборной Англии на чемпионат мира в Катаре

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал итоговую заявку национальной команды, которая была оглашена сегодня, 10 ноября.

«Мы хотели убедиться, что у нас правильный баланс команды. Я думаю, что в наши дни состав важен как никогда. У нас есть пять замен, поэтому нам нужны были разные варианты для разных матчей и этапов турнира.

В 2018 году мы находились только в начале своего пути, и у нас было не так много опыта в важных матчах. Нынешний состав немного похож на тот, который участвовал в последнем чемпионате Европы. За этот период некоторые игроки повзрослели, а кто-то не смог продвинуться так, как мы бы того хотели. Зато появились новые игроки. Люди говорят, что я чрезмерно лоялен к некоторым игрокам. Но всегда должна быть определённая последовательность в мышлении, чтобы можно быть строить стабильную команду.

Поэтому мы в восторге от набранной группы. Есть много проблем, связанных с травмами, но это уникальная ситуация для всех. В предстоящий период мы должны адаптироваться лучше, чем все остальные команды», — цитирует Саутгейта издание Evening Standard.

В Англии вратарь отразил пенальти и трижды спас на добивании