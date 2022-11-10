Масалитин: если бы Дзюба играл в ЦСКА и забивал в каждой игре, его бы на руках носили

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал информацию об интересе армейского клуба к форварду Артёме Дзюбе летом 2022 года, который в итоге подписал контракт с «Адана Демирспор».



«Мог бы я представить Дзюбу в футболке ЦСКА? Дзюба играл в «Томи», «Ростове», тульском «Арсенале», «Спартаке» и, конечно, «Зените». И здесь не надо говорить о какой-то принадлежности. Если бы он играл в ЦСКА, забивал в каждой игре, его бы на руках носили и всем было бы без разницы, чей он воспитанник.



Если бы он пришёл и не забивал бы — ему бы, конечно же, припомнили всю его подноготную. От любви до ненависти один шаг и точно так же наоборот», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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