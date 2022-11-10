Вратарь «Рубина» Дюпин прокомментировал вызов россиянина Гаэля Ондуа в сборную Камеруна

Голкипер казанского «Рубина» Юрий Дюпин поделился мнением о вызове имеющего российское гражданство полузащитника «Ганновера-96» Гаэля Ондуа в сборную Камеруна на чемпионат мира 2022 года в Катаре.
«Я рад за Гаэля. Он молодец, проделал большой путь, чтобы попасть на чемпионат мира. Хочу его с этим поздравить. Буду поддерживать сборную Камеруна. Когда я с ним играл в «Анжи», он занимал позицию опорного полузащитника. Мы с ним вместе дебютировали в РПЛ. Для первого сезона в Премьер-Лиге Гаэль неплохо выступил, заявил о себе и поехал дальше», — приводит слова Дюпина «РБ Спорт».
Напомним, Гаэль Ондуа — уроженец Камеруна, который большую часть жизни провёл в России. Сборная Камеруна сыграет в одной группе с национальными командами Бразилии, Сербии и Швейцарии.
Стадион «Эдьюкейшн Сити» в преддверии ЧМ по футболу — 2022:
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