Главный тренер Англии Саутгейт: врял ли будем молчать о проблемах прав человека в Катаре

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт ответил на вопрос, стоит ли допускать Иран до матчей чемпионата мира, а также рассказал, будут ли представители британской команды молчать о проблемах с правами человека в Катаре, как того просил глава ФИФА Джанни Инфантино.

«Можно ли допускать Иран до матчей чемпионата? Это политическая ситуация, о которой я недостаточно осведомлён, чтобы что-то комментировать. Эти решения должны приниматься руководящими органами.

Будем ли мы молчать о проблемах в Катаре, как того просила ФИФА? Думаю, что это крайне маловероятно. Мы всегда говорили о проблемах, о которых, по нашему мнению, следует говорить, особенно о тех, на которые можно повлиять. Мы так же, как и другие страны, говорили о проблеме прав человека.

Но также мы хотели бы сосредоточиться в первую очередь на футболе. Это то, ради чего ты работаешь всю свою жизнь. Вы же не хотите, чтобы эта важность преуменьшалась из-за других факторов. Но мы признаём, что можем оказаться в такой ситуации, где не сможем молчать», — цитирует Саутгейта издание Evening Standard.

В Англии вратарь отразил пенальти и трижды спас на добивании: