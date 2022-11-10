Саба Сазонов вызван в основную сборную Грузии. Ранее он отказался выступать за Россию

Центральный защитник футбольного клуба «Динамо» Москва Саба Сазонов получил вызов в основную сборную Грузии, сообщает официальный сайт Грузинской федерации футбола.
20-летний защитник московского клуба является воспитанником санкт-петербургского «Зенита», летом 2021 года перейдя в систему «Динамо».
Сазонов никогда не играл за юниорскую и молодёжную сборные России, в сентябре этого года стало известно, что футболист принял решение выступать за сборную Грузии. Защитник сыграл два матча за молодёжную национальную команду Грузии в конце сентября. В ноябре основная сборная страны сыграет товарищеский матч с Марокко.
Саба Сазонов сыграл в 16 матчах за московское «Динамо» в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги и Кубка России, в которых не набрал очков по системе «гол+пас».
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