Саба Сазонов вызван в основную сборную Грузии. Ранее он отказался выступать за Россию

Центральный защитник футбольного клуба «Динамо» Москва Саба Сазонов получил вызов в основную сборную Грузии, сообщает официальный сайт Грузинской федерации футбола.

20-летний защитник московского клуба является воспитанником санкт-петербургского «Зенита», летом 2021 года перейдя в систему «Динамо».

Сазонов никогда не играл за юниорскую и молодёжную сборные России, в сентябре этого года стало известно, что футболист принял решение выступать за сборную Грузии. Защитник сыграл два матча за молодёжную национальную команду Грузии в конце сентября. В ноябре основная сборная страны сыграет товарищеский матч с Марокко.

Саба Сазонов сыграл в 16 матчах за московское «Динамо» в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги и Кубка России, в которых не набрал очков по системе «гол+пас».

В «Зените» скандал, Дзюбу ждут в Москве. Инсайды и обзор тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #24: