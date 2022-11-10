Отец Сазонова: очень рад, что сына вызвали в сборную Грузии! Росcия? Выбор сделан

Андрей Сазонов, отец защитника московского «Динамо» Сабы Сазонова прокомментировал вызов сына в национальную сборную Грузии. Ранее игрок вызывался в молодёжную команду России, но не прибыл в расположение сборной.
«Порадовался за сына сегодня! Узнал, сразу же поздравил Сабу. Очень радостная для нас новость, испытал кучу положительных эмоций. Первый вызов не в сборную России? Выбор уже сделан. Любой выбор между возможностями, даже позитивный, это всегда стресс. Этот стресс, конечно же, у нас был. С учётом того, что Сабу пытались оболгать и выставить его в нехорошем ключе.
Он ничего плохого же не делал. Саба просто сделал выбор, вот и все. Но всё уже позади, все мысли уже только о сборной Грузии», — сказал Сазонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
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