«Адана Демирспор»: мы полностью рассчитались с Дзюбой. Расторгли по обоюдному согласию

Президент турецкого футбольного клуба «Адана Демирспор» Мурат Санджак прокомментировал информацию о том, что российский нападающий Артём Дзюба расторг контракт с клубом из-за долгов по контракту.

«Сообщения о том, что Дзюба не получил всех денег от «Аданы Демирспор», абсолютная неправда. Мы полностью рассчитались с ним по контракту и расторгли его по обоюдному согласию, никаких других обстоятельств нет», — приводит слова функционера издание «Евро-Футбол.Ру».

Дзюба стал игроком «Адана Демирспор» летом этого года, перейдя на правах свободного агента из санкт-петербургского «Зенита». За турецкую команду 34-летний россиянин сыграл в пяти матчах, в которых забил единственный гол. В ноябре Дзюба расторг контракт с клубом.

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