Павел Погребняк: матч Таджикистан — Россия смотреть не буду. Мне неинтересно

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк прокомментировал важность для сборной России товарищеского матча с Таджикистаном, а также ответил на вопрос, будет ли он смотреть этот матч.

«Наша сборная должна играть любые матчи, это очень важно. Национальная команда обязана жить. Понятное дело, что матчи с Таджикистаном и прочими мы проводим уже от безвыходности. Но такие игры нужны, чтобы о нас писали, говорили и помнили. У ребят должна быть игровая практика. Это поможет ребятам остаться одним целым. Буду ли я смотреть товарищеский матч с Таджикистаном? Нет, мне это неинтересно», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, матч между сборными России и Таджикистана состоится в четверг, 17 ноября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск.