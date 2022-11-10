Гаджиев: буду смотреть игру с Таджикистаном. Для меня матчи сборной России — часть жизни

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев поделился мнением о предстоящей товарищеской игре национальной команды России со сборной Таджикистана.

«Не знаю, кто эти эксперты, которые не хотят смотреть матч с Таджикистаном. Видимо, помимо футбола, у них есть какие-то другие интересы. Может быть, они больше любят смотреть игры каких-то чемпионатов Германии, Испании. Это дело сугубо личное. Для меня игры сборной, даже если игра с соперником уровня ниже нашей национальной сборной – это игры, которые не просто вызывают интерес, а это составная часть моей жизни. Всё, что связано с российским футболом – это моё. Это часть моей жизни.



В жизни всегда есть место восторгу, каким-то огорчениям. В жизни должно быть стремление улучшить ту или иную ситуацию. Мне интересно, как будут выглядеть новобранцы сборной, смогут ли наши футболисты подготовиться к игре, несмотря на то что соперник ниже классом, уровень мотивации ниже.



Будет ли игра интересной? Игрок, надевающий майку сборной, вне зависимости от того, какая это игра, он должен сыграть так, как может. Не так, как умеет играть, но не играет. Надо не только уметь играть, но и играть. Надо играть на своём уровне. Ты должен стараться, должен быть готов, чтобы сыграть изо всех своих сил», – сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.