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Тен Хаг: цель «МЮ» — попасть в топ-4, но нынешняя АПЛ — сильнейшая за последние годы

Тен Хаг: цель «МЮ» — попасть в топ-4, но нынешняя АПЛ — сильнейшая за последние годы
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о задачах манчестерского клуба на текущий сезон английской Премьер-лиги.

«Мы играем во многих турнирах. Я, конечно, хочу выигрывать трофеи, но цель — попасть в первую четвёрку АПЛ. Но это будет сложно сделать в этом сезоне, потому что я слышу, что это сильнейший чемпионат за последние годы.

Семь или восемь команд вложили много денег перед сезоном. Это не один или два клуба. Кроме нас, например, много потратили «Ньюкасл» и «Вест Хэм» — это также огромные инвестиции, так что есть ещё много клубов, которые потратились, но мы хотим быть в топ-4», — приводит слова тен Хага ESPN.

«МЮ» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, после 13 матчей набрав 23 очка.

Криштиану Роналду спорит с Эриком тен Хагом во время матча «МЮ»:

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