Пьер Калюлю продлит контракт с «Миланом» до 2027 года

Защитник «Милана» Пьер Калюлю останется в команде. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.

По информации источника, руководство «россонери» достигло полной договорённости с французом о продлении контракта до июня 2027 года. Зарплата защитника по новому соглашению составит порядка € 2 млн за сезон. Ранее он выступал за дубль «Лиона». Пьер вызывается в молодёжную сборную Франции до 21 года.

В текущем сезоне игрок провёл за команду Стефано Пиоли все шесть матчей в Лиге чемпионов. В итальянском национальном первенстве Калюлю сыграл в 14 встречах. Во всех турнирах он не отметился результативными действиями. «Милан» — действующий чемпион Италии.

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