Стала известная итоговая заявка сборной Португалии на чемпионат мира в Катаре

Тренерский штаб во главе с Фернанду Сантушем огласил окончательную заявку на предстоящий чемпионат мира в Катаре, который стартует 20 ноября.
Список вызванных игроков:
Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Хосе Са («Вулверхэмптон»), Руй Патрисиу («Рома»);
Защитники: Диогу Дало («Манчестер Юнайтед»), Жоау Канселу, Рубен Диаш (оба — «Манчестер Сити»), Данилу Перейра, Нуну Мендеш (оба — «ПСЖ»), Пепе («Порту»), Антониу Силва («Бенфика»), Рафаэл Геррейру («Боруссия» Дортмунд);
Полузащитники: Жоау Пальинья («Фулхэм»), Рубен Невеш, Матеус Нунес (оба — «Вулверхэмптон»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Жоау Мариу («Бенфика»), Отавио Монтейро («Порту»), Витинья («ПСЖ»), Вильям Карвалью («Бетис»);
Нападающие: Андре Силва («РБ Лейпциг»), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), Гонсалу Рамос («Бенфика»), Жоау Феликс («Атлетико»), Рафаэл Леау («Милан»), Рикарду Орта («Брага»).
Реакция Антони и его семьи на вызов в сборную Бразилии на ЧМ
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