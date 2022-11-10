Стала известная итоговая заявка сборной Португалии на чемпионат мира в Катаре

Тренерский штаб во главе с Фернанду Сантушем огласил окончательную заявку на предстоящий чемпионат мира в Катаре, который стартует 20 ноября.

Список вызванных игроков:

Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Хосе Са («Вулверхэмптон»), Руй Патрисиу («Рома»);



Защитники: Диогу Дало («Манчестер Юнайтед»), Жоау Канселу, Рубен Диаш (оба — «Манчестер Сити»), Данилу Перейра, Нуну Мендеш (оба — «ПСЖ»), Пепе («Порту»), Антониу Силва («Бенфика»), Рафаэл Геррейру («Боруссия» Дортмунд);



Полузащитники: Жоау Пальинья («Фулхэм»), Рубен Невеш, Матеус Нунес (оба — «Вулверхэмптон»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Жоау Мариу («Бенфика»), Отавио Монтейро («Порту»), Витинья («ПСЖ»), Вильям Карвалью («Бетис»);



Нападающие: Андре Силва («РБ Лейпциг»), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), Гонсалу Рамос («Бенфика»), Жоау Феликс («Атлетико»), Рафаэл Леау («Милан»), Рикарду Орта («Брага»).

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