Канчельскис: не удивлюсь появлению Дзюбы в ЦСКА. Он всё ещё лучший форвард России

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал информацию о том, что нападающий Артём Дзюба может пополнить московский ЦСКА, а также заявил, что форвард может выступать в любом клубе Российской Премьер-Лиги.
«Не удивлюсь, если увижу Дзюбу в ЦСКА. Он всё ещё соответствует уровню РПЛ. Артём может заиграть в любой команде России, я убеждён в этом. Дзюба — лучший нападающий России на данный момент. И никто не может этого оспорить, он ведь бомбардир — забил больше всех голов в РПЛ. Дзюба, Кокорин, а потом уже все остальные.
Я думаю, что Артём всё ещё хочет играть в футбол и забивать голы. Деньги для него не стоят на первом месте, он всё ещё является топ-бомбардиром», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
В «Зените» скандал, Дзюбу ждут в Москве. Инсайды и обзор тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #24:
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