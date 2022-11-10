Роджерс: Мэддисон пропустил звонок от Саутгейта, когда «Лестер» выходил на тренировку

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс поделился мнением о вызове его полузащитника Джеймса Мэддисона в итоговую заявку Англии на чемпионат мира в Катаре, а также рассказал, что игрок пропустил звонок от главного тренера сборной Гарета Саутгейта.

«Джеймс получил пропущенный звонок от Саутгейта как раз перед тем, как мы уже выходили на тренировку. Я сказал ему пройти в мой кабинет, чтобы он мог поговорить наедине — и он вышел оттуда очень счастливым.

Это замечательные новости для Джеймса, его семьи и всех в «Лестере». Я рад, что у Гарета Саутгейта есть такой замечательный талант на этом турнире. Рабочая этика Джеймса и невероятный талант, который он демонстрировал последние несколько лет, сыграли решающую роль в его пользу.

Все знают, что он фантастический игрок, один из лучших в Премьер-лиге, но я также уверен, что Джеймс будет первым, кто признает, что он также должен быть благодарен товарищам по команде, которые ему помогли. У Англии есть и другие талантливые игроки, но у Джеймса есть особый талант, который поможет разблокировать плотную оборону, а также он может забивать голы», — цитирует Роджерса издание The Sun.

Состав сборной Англии на ЧМ-2022 в Катаре: