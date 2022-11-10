Масалитин: Головин выделяется в «Монако», но только он может понять, перерос ли он клуб

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказался о выступлениях российского полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Головин сейчас выделяется в «Монако», приносит пользу команде. Перерос ли он или нет — это сам Саша должен понять, как он себя чувствует во Франции, команде, есть ли мотивация играть ещё там. Если он продолжит так же играть, как сейчас, будет приносить определённый результат команде, то рано или поздно на него обратят внимание европейские гранды», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Ранее Головин отметился забитым мячом в игре с «Тулузой» в чемпионате Франции (2:0). Российский футболист был признан лучшим игроком встречи по версии WhoScored.