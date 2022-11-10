Уилшир: Магуайр не подходит для «МЮ», но вызывается в сборную Англии. Трудно найти логику

Бывший игрок «Арсенала» Джек Уилшир прокомментировал вызов защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра в итоговую заявку сборной Англии на чемпионат мира в Катаре, а также сравнил его с игроком «Милана» Фикайо Томори, который остался вне заявки.

«Трудно иметь фаворитов на международном уровне. Магуайр не играет в «Манчестер Юнайтед» по какой-то причине, тен Хаг пришёл и увидел, что тот недостаточно хорош, чтобы играть за клуб. Но при этом Гарри достаточно хорош, чтобы играть в сборной Англии. В данном случае трудно найти логику.

Если Магуайр действительно будет играть, то ему придётся действовать в тройке защитников. Однако, кроме него, были и другие центральные защитники, особенно Томори, которого даже нет в заявке. Фикайо определённо лучше него», — приводит слова Уилшира talkSPORT.

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