Эвра: тен Хаг ошибается, отвечая на вопросы о Роналду

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра рассказал, какую ошибку допускает главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг.

«Я продолжаю верить в тен Хага. Я поговорил с ним после матча «Манчестер Юнайтед» с «Тоттенхэмом», в тот момент я сказал ему перестать отвечать на провокационные вопросы о Криштиану Роналду, но он продолжает допускать те же ошибки», – цитирует Эвра Betfair.

Напомним, Роналду остался в запасе на этот матч со «шпорами» и не выходил на поле вплоть до 90-й минуты встречи. Из-за этого португалец покинул скамейку запасных раньше финального свистка арбитра, хотя у него ещё была возможность выйти на поле.

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