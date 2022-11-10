Экс-игрок «Торпедо» Никонов: никто не знает, в каком состоянии Дзюба из-за мытарств

Бывший футболист «Торпедо» Вадим Никонов отреагировал на информацию о том, что экс-нападающий турецкого клуба «Адана Демирспор» Артём Дзюба может усилить автозаводцев.
«По возможностям, конечно, сможет усилить команду, но какой он сейчас, с этими его мытарствами, не знает никто. Но всё-таки есть имя. И «Торпедо» — не худший вариант. Я с Артёмом Дзюбой был на сборах с юношеской сборной. Он очень понимающий, он не глупый, подкованный товарищ в любом отношении.
Если сейчас ему немного помогут, будут доверять, но не так, что, значит, приехала звезда. Нужно понять друг друга Андрею Талалаеву и Артёму. Тренер и игрок – это одно целое. Талалаев — знающий тренер, я с ним знаком. Дзюба может стать хорошим помощником, ведь не пропадает же мастерство», — цитирует Никонова телеграм-канал «Радио Движение».
- 10 ноября 2022
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