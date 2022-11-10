Гришин: зачем Головину менять команду? «Монако» — не «Реал» и «Барселона», но хороший клуб

Тренер в структуре московского ЦСКА Александр Гришин высказался о выступлениях российского полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Монако» — это не «Реал» и «Барселона», конечно, но хороший клуб. Зачем Головину менять команду? Наверное, Саша сам знает, когда ему надо переходить в другой клуб или не надо. Лучше ему этот вопрос задать», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Ранее Головин отметился забитым мячом в игре с «Тулузой» в чемпионате Франции (2:0). Российский футболист был признан лучшим игроком встречи по версии WhoScored. В текущем сезоне Лиги чемпионов россиянин провёл два матча. В них он не отметился результативными действиями. В чемпионате Франции он забил три гола.