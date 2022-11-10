Роналду не попал в состав «МЮ» на матч Кубка лиги с «Астон Виллой»

«Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла» опубликовали составы на матч третьего раунда Кубка английской лиги. Встреча пройдёт в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Стартовый свисток — в 23:00 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Португальский форвард «МЮ» Криштиану Роналду не попал в стартовый состав и список запасных игроков.
«Манчестер Юнайтед»: Дубравка, Дало, Линделёф, Магуайр, Маласиа, Мактоминей, Фред, ван де Бек, Фернандеш, Марсьяль, Рашфорд.
«Астон Вилла»: Ольсен, Янг, Конса, Чемберс, Аугустинсон, Рэмси, Камара, Дуглас Луис, Макгинн, Уоткинс, Ингз.
Ранее в следующий раунд Кубка лиги вышли: «Блэкберн», «Лестер», «Вулверхэмптон», «Ноттингем Форест», «Бёрнли», «Ливерпуль», «Борнмут», «Милтон-Кинс Донс», «Манчестер Сити», «Линкольн Сити», «Чарльтон Атлетик»,
«Гиллингем», «Саутгемптон», «Ньюкасл» и «Брайтон».
Энтони Джошуа повторил фирменное движение Криштиану Роналду:
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