Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роналду не попал в состав «МЮ» на матч Кубка лиги с «Астон Виллой»

Роналду не попал в состав «МЮ» на матч Кубка лиги с «Астон Виллой»
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла» опубликовали составы на матч третьего раунда Кубка английской лиги. Встреча пройдёт в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Стартовый свисток — в 23:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Португальский форвард «МЮ» Криштиану Роналду не попал в стартовый состав и список запасных игроков.

«Манчестер Юнайтед»: Дубравка, Дало, Линделёф, Магуайр, Маласиа, Мактоминей, Фред, ван де Бек, Фернандеш, Марсьяль, Рашфорд.

«Астон Вилла»: Ольсен, Янг, Конса, Чемберс, Аугустинсон, Рэмси, Камара, Дуглас Луис, Макгинн, Уоткинс, Ингз.

Ранее в следующий раунд Кубка лиги вышли: «Блэкберн», «Лестер», «Вулверхэмптон», «Ноттингем Форест», «Бёрнли», «Ливерпуль», «Борнмут», «Милтон-Кинс Донс», «Манчестер Сити», «Линкольн Сити», «Чарльтон Атлетик»,
«Гиллингем», «Саутгемптон», «Ньюкасл» и «Брайтон».

Энтони Джошуа повторил фирменное движение Криштиану Роналду:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022