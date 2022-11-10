Погба выразил поддержку сборной Франции на чемпионате мира по футболу в Катаре

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба высказал слова поддержки сборной Франции, которая в скором времени примет участие на чемпионате мира по футболу. Хавбек не попал в итоговую заявку команды из-за затянувшегося восстановления после травмы.
«У бога был другой план для меня. Я буду поддерживать свою команду, свой народ, свою страну издалека, но моё сердце с ними! Желаю удачи всем, кто будет представлять нас», — написал французский полузащитник на своей официальной странице в социальных сетях.
Погба получил травму колена на предсезонной тренировке «Ювентуса», однако решил не делать операцию, чтобы успеть восстановиться к чемпионату мира в Катаре. В итоге хавбеку пришлось прибегнуть к хирургическому вмешательству, но на поздних этапах реабилитации у него возникла мышечная проблема, из-за которой его возвращение отложилось на неопределённый срок.
Погба станцевал с травмированным коленом:
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