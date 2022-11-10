Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Евгений Бушманов: хотелось бы, чтобы Головин шагнул в клуб более высокого уровня

Евгений Бушманов: хотелось бы, чтобы Головин шагнул в клуб более высокого уровня
Комментарии

Бывший российский футболист Евгений Бушманов прокомментировал игру полузащитника «Монако» Александра Головина и оценил вероятность его перехода в другой европейский клуб.

«Надо у Головина спрашивать, где бы он мог ещё поиграть. То, что Саша действительно выдаёт яркие матчи – это здорово, он представляет наш футбол в Европе. Хотелось бы, чтобы он шагнул в клуб или чемпионат более высокого уровня. Было бы интересно посмотреть за этим», – сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

В текущем сезоне 26-летний россиянин провёл 21 матч за «Монако» во всех турнирах, забив три гола и отдав две результативные передачи. Головин выступает за клуб из Монако с 2018 года.

Главные враги Неймара в футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022