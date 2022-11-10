Евгений Бушманов: хотелось бы, чтобы Головин шагнул в клуб более высокого уровня

Бывший российский футболист Евгений Бушманов прокомментировал игру полузащитника «Монако» Александра Головина и оценил вероятность его перехода в другой европейский клуб.



«Надо у Головина спрашивать, где бы он мог ещё поиграть. То, что Саша действительно выдаёт яркие матчи – это здорово, он представляет наш футбол в Европе. Хотелось бы, чтобы он шагнул в клуб или чемпионат более высокого уровня. Было бы интересно посмотреть за этим», – сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.



В текущем сезоне 26-летний россиянин провёл 21 матч за «Монако» во всех турнирах, забив три гола и отдав две результативные передачи. Головин выступает за клуб из Монако с 2018 года.

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