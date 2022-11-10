Евгений Бушманов: хотелось бы, чтобы Головин шагнул в клуб более высокого уровня
Поделиться
Бывший российский футболист Евгений Бушманов прокомментировал игру полузащитника «Монако» Александра Головина и оценил вероятность его перехода в другой европейский клуб.
«Надо у Головина спрашивать, где бы он мог ещё поиграть. То, что Саша действительно выдаёт яркие матчи – это здорово, он представляет наш футбол в Европе. Хотелось бы, чтобы он шагнул в клуб или чемпионат более высокого уровня. Было бы интересно посмотреть за этим», – сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
В текущем сезоне 26-летний россиянин провёл 21 матч за «Монако» во всех турнирах, забив три гола и отдав две результативные передачи. Головин выступает за клуб из Монако с 2018 года.
Главные враги Неймара в футболе:
Комментарии
- 10 ноября 2022
-
23:59
-
23:56
-
23:42
-
23:30
-
23:23
-
23:15
-
23:05
-
23:00
-
22:57
-
22:53
-
22:45
-
22:40
-
22:39
-
22:27
-
22:20
-
22:19
-
22:12
-
22:02
-
22:01
-
22:00
-
22:00
-
21:53
-
21:45
-
21:40
-
21:38
-
21:22
-
20:56
-
20:51
-
20:36
-
20:35
-
20:35
-
20:35
-
20:21
-
20:11
-
19:50
Партнерский контент