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«Ювентус» обыграл «Верону» благодаря голу Кина

«Ювентус» обыграл «Верону» благодаря голу Кина
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Сегодня, 10 ноября, состоялся матч в рамках 14-го тура чемпионата Италии между «Вероной» и «Ювентусом». Команды играли на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» в Вероне. Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол на 60-й минуте забил Мойзе Кин. Ему ассистировал Адриен Рабьо. За 9 минут до конца игры Алекс Сандро получил жёлтую карточку, спустя 10 минут судья показал ему второй «горчичник».

«Ювентус», набравший 28 очков, поднялся на 3-е место в турнирной таблице. «Верона» с пятью баллами располагается на последней, 20-й строчке.

Италия - Серия А. 14-й тур
10 ноября 2022, четверг. 20:30 МСК
Верона
Верона
Окончен
0 : 1
Ювентус
Турин
0:1 Кин – 60'
Удаления: нет / Сандро – 90+2'
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