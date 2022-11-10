Александр Гришин рассказал, чего ждёт от сборной России в матче с Таджикистаном
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Тренер в структуре московского ЦСКА Александр Гришин поделился ожиданиями от сборной России в товарищеском матче с Таджикистаном.
«Обязательно буду смотреть матч сборных Таджикистана и России. Интересно будет посмотреть на экспериментальный состав нашей сборной, пусть и на фоне Узбекистана и Таджикистана. Самое главное, хочется увидеть хороший уровень футбола», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Матч между сборными России и Таджикистана состоится в Душанбе (Таджикистан) в четверг, 17 ноября. Стартовый свисток — в 18:00 по московскому времени. Также подопечные Валерия Карпина проведут товарищескую встречу с Узбекистаном. Матч пройдёт в воскресенье, 20 ноября, начало — в 15:00 мск.
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