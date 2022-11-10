«Стараюсь об этом не думать». Защитник «Баварии» Павар — о риске получить травму перед ЧМ

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар, вызванный в заявку сборной Франции на чемпионат мира, прокомментировал большое количество матчей в последние месяцы, а также ответил на вопрос, боится ли он получить травму перед турниром.
«Мы люди, а не машины. Постоянные переезды, состояние полей, один матч за другим… Это непросто. Мы пытаемся сделать всё возможное, чтобы восстановиться как можно лучше, но я не удивлён количеству травм. Учитывая ритм матчей, которые мы проводим, это логично.
Боюсь ли я получить травму? Честно говоря, нет. Я говорю себе, что, если буду слишком много думать о чемпионате мира, тогда точно получу травму. Нехорошо слишком много думать. Нужно играть в свой футбол, когда вы находитесь на поле. Я немного боялся за Лукаса Эрнандеса из-за его травмы. Но у него впечатляющая внутренняя сила, он много работал, и я счастлив, что вызван в сборную вместе с ним», — приводит слова Павара L'Équipe.
Погба станцевал с травмированным коленом:
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