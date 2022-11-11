Павар — о неудачных результатах сборной Франции: у нас молодая команда, нужно время

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар поделился ощущениями после вызова в итоговую заявку сборной Франции на чемпионат мира, а также рассказал, волнуется ли он накануне мундиаля.

«Я не мог бы чувствовать себя лучше. У меня впереди второй чемпионат мира, я играю много матчей за свой клуб, организм отзывается хорошо, так что я доволен. Думаю, я хорошо начал сезон в «Баварии» как на позиции правого защитника, так и на позиции центрального.

Волнуюсь ли, учитывая плохие матчи Франции в Лиге наций? Нет, я не беспокоюсь. Лучше иметь трудности перед большим соревнованием, чем во время него. У нас команда с молодыми игроками, которые недавно начали за нас выступать, так что это нормально, просто нужно время», — цитирует Павара издание L'Équipe.

Реакция Антони и его семьи на вызов в сборную Бразилии на ЧМ: