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«Там нет уважения». Футболистка сборной Англии — о ЧМ-2022 в Катаре

«Там нет уважения». Футболистка сборной Англии — о ЧМ-2022 в Катаре
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Форвард женской сборной Англии Бет Мид прокомментировала предстоящий мужской чемпионат мира по футболу 2022 года, а также проблему отношения к ЛГБТ-сообществу в Катаре.

«Это полностью противоречит тому, во что я верю и что уважаю. Это разочаровывает в том смысле, что там нет уважения, хотя это просто футбол.

Хотя я буду болеть за футболистов, которые собираются играть, но с той минуты, как было объявлено о турнире в Катаре, я подумала, что это не лучшая идея. Мы живём в XXI веке, и вы влюбляетесь в того, в кого хотите. Неважно, кто это.

Эта культура должна измениться. Я бы хотела помочь преодолеть этот разрыв, чтобы просто попытаться сделать это нормой», — приводит слова Мид The Guardian.

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Состав сборной Англии на ЧМ-2022 в Катаре:

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