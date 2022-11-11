Уильямсон: маме в детстве приходилось притворяться мальчиком, чтобы играть в футбол

Капитан женской сборной Англии и лондонского «Арсенала» Лия Уильямсон рассказала, что приходилось делать её маме, чтобы играть в футбол, а также выразилась о последствии таких правил для женского спорта.

«Моя мама играла в футбол. Когда она стала старше, ей пришлось коротко стричь волосы, чтобы притворяться мальчиком. Так она играла до той поры, пока кто-то не донёс на неё, и тогда ей пришлось прекратить так делать.

Когда я стала старше и встретила женщин, которым также запрещали играть в футбол, я услышала больше подобных историй, и это меня возмутило. Кто-то скажет: «Теперь ты можешь, так зачем обо всём этом говорить?» Да, это так. Но из-за таких правил я на 50 лет отстала от всех остальных в футболе», — приводит слова Уильямсон издание GQ.

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