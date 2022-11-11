«Португальцами можно заполнить стадион». Роналду в 2019-м — о возможности перехода в «ПСЖ»
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Португальский нападающий Криштиану Роналду рассматривал возможность перехода в «ПСЖ» осенью 2019 года. Об этом сообщает L'Equipe со ссылкой на книгу бывшего журналиста France Football Тьерри Маршана, которая поступила в продажу 9 ноября.
«Двери открыты. Португальцами, проживающими в одном только Париже, можно было бы заполнить весь стадион. Я могу представить себя на «Парк де Пренс», выступающим перед 50 тысячами португальцев. Это было бы здорово», – заявил Роналду.
37-летний португалец в то время выступал в составе туринского «Ювентуса». Он покинул итальянский клуб летом 2021 года и перебрался в «Манчестер Юнайтед», за который выступал ранее с 2003 по 2009 год.
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