«Португальцами можно заполнить стадион». Роналду в 2019-м — о возможности перехода в «ПСЖ»

Португальский нападающий Криштиану Роналду рассматривал возможность перехода в «ПСЖ» осенью 2019 года. Об этом сообщает L'Equipe со ссылкой на книгу бывшего журналиста France Football Тьерри Маршана, которая поступила в продажу 9 ноября.



«Двери открыты. Португальцами, проживающими в одном только Париже, можно было бы заполнить весь стадион. Я могу представить себя на «Парк де Пренс», выступающим перед 50 тысячами португальцев. Это было бы здорово», – заявил Роналду.



37-летний португалец в то время выступал в составе туринского «Ювентуса». Он покинул итальянский клуб летом 2021 года и перебрался в «Манчестер Юнайтед», за который выступал ранее с 2003 по 2009 год.

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