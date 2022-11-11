Аллегри: моя команда показала не лучшую игру в матче с «Вероной»
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу в матче 14-го тура чемпионата Италии с «Вероной» (1:0).
«Мы определённо провели не лучший матч, но к таким динамичным командам мы должны готовиться особенно. Важно, чтобы мои подопечные поняли, как они должны себя вести, но сегодня они показали не лучший футбол. Сейчас многие отсутствуют из-за травм, это накладывает отпечаток на наш стиль», – цитирует Аллегри Sky Sport Italia.
«Ювентус», набравший 28 очков, поднялся на третье место в турнирной таблице. «Верона» с пятью баллами располагается на последней, 20-й строчке. Команда бывшего защитника «Спартака» Сальваторе Боккетти проиграла последние пять матчей. Веронцы в 14 играх забили 11 голов, пропустив при этом 27.
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